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Mağduriyet olmamalı

Mağduriyet olmamalı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetten gelen Yenikapı eleştirilerine yeni yasama yılının ilk grup toplantısında cevap verdi: Yenikapı ruhu mağduriyet yaratmak değil adalettir. 14 yılın sonunda Türkiye, bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. ABD'de, Fransa'da, Japonya'da, Hollanda'da darbe olmuyor da niye Türkiye'de oluyor? Oralarda tam demokrasi var, özgürlük var. Baskıcı bir yönetim yok, darbenin ilacı budur.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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