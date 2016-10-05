Koca vahşet

Erkek terörü bitmedi. "Yeter artık"çığlıkları dinmedi. Acı haber, bu kezEskişehir'den geldi. İşsiz olduğu öğrenilen33 yaşındaki Sedat Dedeler, dün sabahkıskançlık krizine girdi. Öfkeli adam, eşiElvan Dedeler (30) ile kavga etti.Sinirden deliye dönen Dedeler,mutfaktan aldığı bıçakla eşinin vücuduna49 darbe indirdi. Kanlar içinde kalantalihsiz kadın, komşuları tarafındankaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
'CİNLER YAPTIRDI' DEDİ
Dedeler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzereEskişehir Osmangazi ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.Kocası tarafından katledilen genç kadının acıhaberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.Polis ekipleri ise cinayetin ardından kaçankatili yakalamak için harekete geçti. Kısasürede yakalanan Sedat Dedeler, poliseverdiği ifadede, deli numarası yapıp,eşini cinler istediği için öldürdüğünüsöyledi! Katil, adliyeye sevk edildi.
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