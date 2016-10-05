Koca vahşet

Erkek terörü bitmedi. "Yeter artık" çığlıkları dinmedi. Acı haber, bu kez Eskişehir'den geldi. İşsiz olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Sedat Dedeler, dün sabah kıskançlık krizine girdi. Öfkeli adam, eşi Elvan Dedeler (30) ile kavga etti. Sinirden deliye dönen Dedeler, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin vücuduna 49 darbe indirdi. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın, komşuları tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



'CİNLER YAPTIRDI' DEDİ

Dedeler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Kocası tarafından katledilen genç kadının acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ise cinayetin ardından kaçan katili yakalamak için harekete geçti. Kısa sürede yakalanan Sedat Dedeler, polise verdiği ifadede, deli numarası yapıp, eşini cinler istediği için öldürdüğünü söyledi! Katil, adliyeye sevk edildi.