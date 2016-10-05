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Kitap kurdu

Kitap kurdu
Antalyalı Hazal Karaman (27), mahallesinde bulunan ilkokula kütüphane yaptırmak için harekete geçti. Aldığı iznin ardından Rukiye Koç İlkokulu'nda bir kütüphane inşa ettirdi. Çocukluğundan bu yana okuduğu 1000'e yakın kitabı da okula hediye etti. Kütüphaneye 'Hazal Karaman'ın Hazinesi' ismi verildi. Karaman, "Burası benim hayallerimin gerçeğe dönüşmüş hali" dedi.
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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