  1. ‘Hodri meydan!’

'e düşen patlayıcı yangına sebep oldu

Suriye'nin denetimindeki bölgeden ateşlendiği düşünülen patlayıcı, 'te sınır hattındaki boş araziye düştü. Olayda yaralanan olmazken, patlama nedeniyle bölgedeki tarlada yangın çıktı.

Kilise düşen patlayıcı yangına sebep oldu
denetimindeki bölgeden ateşlendiği düşünülen ancak türü henüz belirlenemeyen patlayıcı, akşam saatlerinde sınır hattına yaklaşık 700 metre uzaklıktaki 'in Akıncı Köyü yakınlarında boş araziye düştü ve patladı. Patlamanın olduğu bölgede çıkan kıvılcımlar nedeniyle arazideki otlar tutuştu ve yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgede endişe yaratan patlma ile ilgili araştırmalar devam ediyor.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 22:40
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