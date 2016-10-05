DAEŞ denetimindeki bölgeden ateşlendiği düşünülen ancak türü henüz belirlenemeyen patlayıcı, akşam saatlerinde sınır hattına yaklaşık 700 metre uzaklıktaki Kilis'in Akıncı Köyü yakınlarında boş araziye düştü ve patladı. Patlamanın olduğu bölgede çıkan kıvılcımlar nedeniyle arazideki otlar tutuştu ve yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgede endişe yaratan patlma ile ilgili araştırmalar devam ediyor.
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