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'e bağlantılı 176 iltica başvurusu

'in önde gelen gazetelerinden SVD, son iki ayda Türkiye'den İsveç'e gelip iltica edenlerin sayısının 176 olduğunu duyurdu. Gazete, İsveç Göçmenler Ofisinin rakamlarına göre son iki ayda Türkiye'den 176 kişinin İsveç'e iltica ettiğini kaydederken, bunların Fetullahçı Terör Örgütü () bağlantılı kişiler olduğunu vurguladı.

İsveçe FETÖ bağlantılı 176 iltica başvurusu
Darbe girişimi sonrası 'e kaçarak iltica başvurusu yapan Today's Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt'un demeçlerine yer veren SVD, iltica edenlerin durumunun belirsiz olduğunu yazdı.

Öte yandan Göçmenlik Ofisi, iltica başvurusu reddedilen bağlantılı kişilerin Türkiye'ye gönderilmemesine karar verdi. Ofis, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra aldığı, ancak kamuoyuna daha sonra duyurduğu kararı uyarınca, FETÖ'yle somut bağlantıları bulunan Türk sığınmacıların, başvuruları reddedilmesine karşın ülkede kalmalarına izin verileceği belirtildi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 22:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ali ali

kacıyorsa tutun devlet nerede

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.10.2016 23:02
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