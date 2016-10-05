Öte yandan Göçmenlik Ofisi, iltica başvurusu reddedilen FETÖ bağlantılı kişilerin Türkiye'ye gönderilmemesine karar verdi. Ofis, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra aldığı, ancak kamuoyuna daha sonra duyurduğu kararı uyarınca, FETÖ'yle somut bağlantıları bulunan Türk sığınmacıların, başvuruları reddedilmesine karşın ülkede kalmalarına izin verileceği belirtildi.
İsveç'e FETÖ bağlantılı 176 iltica başvurusu
İsveç'in önde gelen gazetelerinden SVD, son iki ayda Türkiye'den İsveç'e gelip iltica edenlerin sayısının 176 olduğunu duyurdu. Gazete, İsveç Göçmenler Ofisinin rakamlarına göre son iki ayda Türkiye'den 176 kişinin İsveç'e iltica ettiğini kaydederken, bunların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı kişiler olduğunu vurguladı.
Öte yandan Göçmenlik Ofisi, iltica başvurusu reddedilen FETÖ bağlantılı kişilerin Türkiye'ye gönderilmemesine karar verdi. Ofis, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra aldığı, ancak kamuoyuna daha sonra duyurduğu kararı uyarınca, FETÖ'yle somut bağlantıları bulunan Türk sığınmacıların, başvuruları reddedilmesine karşın ülkede kalmalarına izin verileceği belirtildi.
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kacıyorsa tutun devlet nerede
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