İşte Öksüz’ün son durağı

YERDE, YAKILMIŞ GAZETE KÜLLERİ
İhbarcı, bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde sık sık Adil Öksüz'ün adının geçtiğini anımsadığını söyledi. Şirket tarafından satın alınan arazinin boş olduğunu, bölgede terk edilmiş evler bulunduğunu da dile getirdi. Bunun üzerine bölgeye intikal eden kolluk güçleri, bir bağ evinde kısa süre öncesine ait yaşam izlerine rastlandı ancak kimse bulunamadı. İddiaları araştırmak üzere yola çıkan SABAH ekibi, Bulgaristan sınırındaki bu köyde birçok kişiyle görüştü. Köylülerden Mahmut Oras, civarda kalınması muhtemel 7 nokta gezdirdi. Bu yerlerden sadece bir bağ evi, yakın zamana ait yaşam belirtileri taşıyordu. Firari FETÖ imamı Adil Öksüz, iddiaya göre yurtdışına kaçmadan önce terk edilmiş haldeki bu bağ evinde kaldı. Tek odalı, birkaç metrekare büyüklüğünde, kerpiçten bağ evinde, kurulu kuzine bir soba bulunurken, birçok ev gereçlerinin yanı sıra bir de döşeği üzerinde yatak görüldü. Yerde çok yakın zamanda yakıldığı belli olan gazete külleri ve bir bidon turşu bulundu.
'EVDE IŞIK YANIYORDU'
Mahmut Oras şöyle devam etti: "Oğlum arkadaşıyla birlikte, Kurban Bayram'ından sonraki günlerde köyün su deposunun yanına çıkmış. Bu bağ evinde ışık yandığını fark etmişler. Eşim de aynı ışığı sabah ortalık aydınlanmadan önce hayvanları sağmaya indiğinde görmüş. Bunun üzerine ben de bağ evinin sahiplerini arayıp konuştum. Bana o bağ evini 2 yıl önce terk ettiklerini söylediler. Bidondaki turşunun ise kendilerinden kalmasının mümkün olmadığı bilgisini verdiler."
ÇOBAN 'GİZEMLİ' BİR YABANCI GÖRDÜ
Köy sakinlerinden çoban Mahmut B. yaşadığı bir olayı şöyle aktardı: "Kurban Bayramı'ndan sonraydı. Araziye yakın yerde, derede hayvanları otlatırken, köye sonradan gelip arazi alan Yavaşçalar şirketinden Erkan isimli kişinin yanında, daha önce tanımadığım bir kişi gördüm. Beni gördükleri için yanlarına gidip kendileriyle tokalaştım. Spor giyimli yabancı kişi benimle sadece tokalaştı. Hiçbir şey konuşmadı." Söz konusu bağ evinin hemen yanındaki araziyi satın alan Yavaşçalar A.Ş.'nin Lübnan ve Suriye'ye ihraç ettiği patlayıcıların, PKK terör örgütünün eline geçtiği ortaya çıkmıştı. Kayyum atanan şirketin sahibi İsmail Yavaşça, 15 Temmuz'un ardından tutuklandı.
* FETÖ, 15 Temmuz'da Türkiye'yi karanlığa gömmeye çalıştı. Millet darbenin karşısında durunca Pensilvanya'ya bağlı olanlar çil yavrusu gibi dağıldı. Son olarak terör örgütü üyesi 5 kişinin botla Meriç'i geçerek Yunanistan'a kaçtığı ortaya çıktı
FETÖ-BOT
15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantılı olanlar Türkiye'den yasa dışı yollarla kaçmaya çalışmaya devam ediyor. Darbe girişimi sabahı helikopterle kaçan cuntacı 8 askerin rotası Yunanistan olurken, daha önce Edirne'de de birçok FETÖ üyesi yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanmıştı. Son olarak Meriç Nehri yakınlarındaki Yunanistan'ın Orestiada kasabasına, 5 Türk vatandaşının yasa dışı yollarla girdiği öğrenildi. Yunan Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, perşembe günü kasabaya ulaşan beş kişi arasında tek çocuklu bir çift ve iki erkek bulunuyor. Orestiada polis merkezinde gözaltında tutulan söz konusu kişilerin, sığınma talebinde bulunmak istedikleri bildirildi. Ayrıca, Türk vatandaşlarının yanlarında getirdikleri çantalarda yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunduğu belirtildi. Söz konusu kişilerin Fetullahçı Terör Örgütü mensubu oldukları tahmin ediliyor. FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan darbeci 8 askerin yanı sıra toplam 23 Türk vatandaşı komşu ülkeye yasa dışı yollarla geçti.
15 Temmuz'un en önemli isimlerinden Adil Öksüz'ün geçen hafta bu kulübede saklandığı iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.