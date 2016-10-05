İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 9-13 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "23. Dünya Enerji Kongresi" etkinliği nedeniyle alınan emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında, 6 Ekim 2016 günü saat 06.00'dan itibaren 13 ekim 2016 tarihine kadar bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Trafiğe Kapatılacak Yollar ve Alternatif Güzergahlar ise şöyle sıralandı:



-Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağından Kadırgalar Adil Baba kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak. Alternatif olarak; Akım Asker Ocağı Caddesinden Divan Kavşağı istikametine yönlendirilecek.



-Gümüş Caddesi Harbiye Ordu Evi girişi ışıklardan Adil Baba kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak. Alternatif olarak; Akım Halaskargazi Caddesine yönlendirilecek.



-Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Caddesi girişinden Adil Baba kavşak ve Abdi İpekçi Caddesine kadar çift yönlü kapatılacak. Alternatif olarak; Akım Abdi İpekçi ve Vali Konağı Caddesine yönlendirilecek.



-Kadırgalar Caddesi Bayıldım Girişinden, Mim Kemal Öke Caddesi kadar kapatılacak, Alternatif olarak; Akım Bayıldım Caddesi ile Vodafone Arena Stadı arkasından Karaköy ve Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek.