Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el-Alevi, dün Irak Meclisinin aldığı ve Türkiye'ye ağır suçlamalarda bulunan karar nedeniyle sabah 9 sularında bakanlığa çağrıldı.

Irak Meclisi, dün Türkiye'ye ağır suçlamalarda bulunan kararında, Irak hükümetinden TBMM tezkeresinin uzatılmasını kabul etmediğini bildirip, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ne nota verilmesi, DAEŞ'e karşı gönüllülere askeri eğitim veren Türk güçlerinin 'işgalci güçler' olarak nitelenmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının kınanması, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi gibi bir dizi talepte bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye hakkında alınan bu suçlayıcı kararı kınadığını ve söz konusu kararın özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ithamlar içeren bölümünü şiddetle protesto ettiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Meclisi'nin 4 Ekim 2016 tarihinde aldığı kararı kınıyoruz. Özellikle söz konusu kararın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ithamlar içeren bölümünü şiddetle protesto ediyoruz ve kabul edilemez buluyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.