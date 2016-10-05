İhanetin bilançosu

81 İLDEKİ RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI
Devletin kılcal damarlarına sızarak 15 Temmuz ihanetinde bulunan FETÖ'ye yönelik temizlik operasyonlarında bilanço bir hayli kabardı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün hazırlayıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği verilere göre 81 ilde yürütülen soruşturmalarda hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 70 bin 50 kişi olduğuna dikkat çekildi.
ANKARA'YI İSTANBUL İZLİYOR
Bu kapsamda, son verilere göre, 15 Temmuz kalkışmasının ardından 70 bin 50 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 31 bin 48 şüpheli tutuklandı, 22 bin 305 şüpheliye adli kontrol uygulandı. 3 bin 278 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. En fazla tutuklamanın yapıldığı illerin başında 4 bin 340 kişiyle Ankara gelirken, bunu 2 bin 25 ile İstanbul, bin 50 ile de İzmir takip etti.
164 GENERAL, 629 EMNİYET MÜDÜRÜ
Tutuklananlar içinde 6 bin 488 asker bulunuyor. TSK'daki tutuklamalara bakıldığında ise 2 Orgeneral, 10 Korgeneral, 30 Tümgeneral, 5 Tümamiral, 99 Tuğgeneral, 18 Tuğamiral olmak üzere 164 general ile 287 albay, 222 yarbay, 351 binbaşı, 471 yüzbaşı, bin 91 üst-ast teğmen, bin 161 astsubay, bin 400 uzman çavuş-erbaş, 528 er-erbaş, 619 askeri öğrenci, 194 askeri hakim- savcının bulunduğu görüldü. Tutuklananlar arasında ayrıca 7 bin 16 emniyet mensubu bulunuyor. Bunların da 629'u emniyet müdürü, 47'si emniyet müdür yardımcısı, 361 Emniyet Amiri, 649 Baş komiser, Komiser, bin 110 komiser yardımcısı ve 4 bin 220 polis memuru olarak sıralandı.
YARGI AYAĞINDA 2 BİN 385 HAKİM SAVCI TUTUKLANDI
FETÖ'nün yargı ayağında ise 2 bin 385 hakim ve savcının tutuklandığına dikkat çekildi. Bunlardan 2 bin 229'nun hakim ve savcı, 2 anayasa mahkemesi üyesi, 108 Yargıtay üyesi, 41 Danıştay üyesi, 5'inin ise HSYK üyesi olduğu belirlendi. Mülki İdare Amiri olarak görev yapan vali ve kaymakamlardan 154 kişi tutuklandı. Bunlardan 19 vali, 76 vali yardımcısı ve 59 kaymakam olduğu kaydedildi. Belediye başkan ve yardımcısı 8, baro başkanı ve avukat 248, adalet bakanlığı personeli ise bin 353 olarak kayıtlara geçti. Ayrıca FETÖ'ye bağlantılı üniversiteler ve örgütün sızdığı bazı üniversitelerde görev yapan rektör ve öğretim görevlisi bin 309 kişi de cezaevine gönderildi.
YÜKSEL TEMEL
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