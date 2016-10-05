Hünnap rüyası gerçek oldu

Amasya'da yaşayan çiftlik sahibi Ahmet Karan (48), rüyasında işittiği 'hünnap dik' sesi üzerine çiftliğindeki meyve ağaçlarını söktü. Türkiye'nin en büyük hünnap bahçesini kurdu. Karan, bu yılki hasattan 75 ton ürün elde etmeyi hedefliyor. Bölgedeki iklime uyum sağlayan hünnapların kilosunu 4 liradan satan Ahmet Karan, "Rüyamda duyduğum sese kulak verdim. Hünnap yetiştirirken ilaç kullanmıyoruz. Zaten ilaç gibi meyve" dedi. Bu meyve, şekerbaşta olmak üzere bir çok hastalığaiyi geliyor. Uzmanlar her sabah3 hünnap yemeyi tavsiye ediyor.
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