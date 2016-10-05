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rüyası gerçek oldu

Hünnap rüyası gerçek oldu
Amasya'da yaşayan çiftlik sahibi Ahmet Karan (48), rüyasında işittiği ' dik' sesi üzerine çiftliğindeki meyve ağaçlarını söktü. Türkiye'nin en büyük hünnap bahçesini kurdu. Karan, bu yılki hasattan 75 ton ürün elde etmeyi hedefliyor. Bölgedeki iklime uyum sağlayan hünnapların kilosunu 4 liradan satan Ahmet Karan, "Rüyamda duyduğum sese kulak verdim. Hünnap yetiştirirken ilaç kullanmıyoruz. Zaten ilaç gibi meyve" dedi. Bu meyve, şeker başta olmak üzere bir çok hastalığa iyi geliyor. Uzmanlar her sabah 3 hünnap yemeyi tavsiye ediyor.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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