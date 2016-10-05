Silvan Belediyesine görevlendirilen kaymakam Murat Kütük, "Görevimize başladığımızda belediyeye ait 35 milyon liranın üzerinde bir borç olduğunu öğrendik." dedi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Silvan Belediyesine görevlendirilen Kütük, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kütük, devletin, halk adına belediyeye gönderdiği kaynakların başka amaçlar için kullanılması üzerine görevlendirme yaptığını söyledi.

Belediyeye İller Bankası'ndan net olarak 1 milyon 200 bin lira aktarıldığını dile getiren Kütük, şunları kaydetti:

"Personele 900 bin lira maaş ödeniyor. Belediyenin elektrik, kırtasiye, araçların bakımı ve akaryakıt ihtiyaçları geriye kalan 250 bin civarında para ile karşılanacak. Belediyeyi 20 bin lira ile devraldık. Görevimize başladığımızda Silvan Belediyesine ait 35 milyon liranın üzerinde bir borç olduğunu öğrendik. Belediyeye ait iş yerlerinden yaklaşık 700 bin lira kira alacağı var fakat şimdiye kadar hiçbir kiranın takibi yapılmamış."

Yolların onarımı için çalıştıklarını aktaran Kütük, 30 bin metrekare parkeyi yola döşeyeceklerini işaret etti.

Kütük, çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellileri düşünerek hizmetleri gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Boşa giden her türlü giderimizi azaltmamız lazım. Burada atalarımızdan kalan surlarımız ve başka eserlerimiz var. Bunların düzgün bir şekilde kullanılması ve turizme kazandırılması için ilgili birimlerle temasa geçeceğiz. Kaynakların nereye harcandığını belediyemizin internet sitesinden duyuracağım." diye konuştu.