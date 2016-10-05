Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Hendek ilçesinde gözaltına alınan Gülen'in amcasının torunu Semiha K. ve eşi Necmi K., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Semiha K.'nın örgütün sözde "Hendek ablası" olduğu iddia edildi.
FETÖ elebaşının 2 akrabası tutuklandı
FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in Sakarya'da gözaltına alınan 2 akrabası, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Hendek ilçesinde gözaltına alınan Gülen'in amcasının torunu Semiha K. ve eşi Necmi K., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Semiha K.'nın örgütün sözde "Hendek ablası" olduğu iddia edildi.
Etiketler: Fetullah Gülen , FETÖ , Sakarya , Akraba
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