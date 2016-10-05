Gözümüz yaslı!

Trafik canavarı yine can aldı. Kaldırıma çıkan aracın çarptığı çocuk arabasındaki 4 yaşındaki Aslı, hayata gözlerini kapadı. Korkunç olay, Adana'nın Seyhan İlçesi'nde dün sabah yaşandı. Ahmet Erkan'a (37) ait hafif ticari araç, aşırı hız sonucu kontrolden çıktı. Araç, park halindeki motosiklete ve kamyonete çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada Hediye Savcı (26), çocuk arabasındaki kızı Aslı (4) ve diğer kızı Sultan Savcı (8) ile aynı kaldırımda yürüyen Enes Kılınç (12) ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan minik Aslı, kurtarılamadı. Talihsiz çocuktan geriye çarpmanın etkisiyle yola savrulan bebek arabası kaldı. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Kazanın ardından kaçan araç sürücüsü Ahmet Erkan, teslim olduğu Dağlıoğlu Polis Karakolu'nda gözaltına alındı. Erkan, kazadan sonra yaralılardan birini hastaneye götürdüğünü, ardından da korkup kaçtığını anlattı.