  1. FETÖ'nün yargı ayağına bir darbe daha!

Fransız medyasının Erdoğan düşmanlığı

Terör saldırısının ardından kararı alan ve bir yıldır uygulamaya devam eden 'nın medyası skandal bir haberle kendine güldürdü. Fransa'da yayın yapan TV5 Monde televizyonu, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı OHAL üzerinden eleştirmeye çalıştı.

Fransız medyasının Erdoğan düşmanlığı

TV5 Monde televizyonu Türkiye'ye dair hazırladığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

KENDİ ÜLKELERİNDE 1 YILDIR OHAL VAR
Kanlı terör saldırıları nedeniyle yaklaşık 1 yıldır 'in uygulandığı ülkede yayın yapan televizyon, hükümetin polisleri hedef aldığını bu sebeble 12 bin polisin daha işten atıldığını haberleştirdi.

FRANSIZ MEDYASININ HEDEFİ ERDOĞAN
Türkiye'de OHAL'in 3 ay daha uzatıldığı vurgulanan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın OHAL'i kendi amaçları doğrultusunda kullandığı iddia edildi.

Söz konusu haberde; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitimcileri, polisleri ve basını hedef aldığı gösterilmeye çalışıldı.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 18:23
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