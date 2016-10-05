Fransız medyasının Erdoğan düşmanlığı

TV5 Monde televizyonu Türkiye'ye dair hazırladığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

KENDİ ÜLKELERİNDE 1 YILDIR OHAL VAR

Kanlı terör saldırıları nedeniyle yaklaşık 1 yıldır OHAL'in uygulandığı ülkede yayın yapan televizyon, hükümetin polisleri hedef aldığını bu sebeble 12 bin polisin daha işten atıldığını haberleştirdi.

FRANSIZ MEDYASININ HEDEFİ ERDOĞAN

Türkiye'de OHAL'in 3 ay daha uzatıldığı vurgulanan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın OHAL'i kendi amaçları doğrultusunda kullandığı iddia edildi.

Söz konusu haberde; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitimcileri, polisleri ve basını hedef aldığı gösterilmeye çalışıldı.