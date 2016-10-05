Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Muğla'nın Bodrum İlçesi 'Turgutreis mahallesi imamı' olduğu ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan Yusuf B., Gürcistan'a gitmek isterken Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı ve getirildiği Bodrum'da tutuklandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Yusuf B., geçen 3 Ekim'de Gürcistan'ın liman şehri Batum'a gitmek için Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek isterken, polis tarafından gözaltına alındı. Yusuf B., Bodrum'a getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Yusuf B., tutuklandı. Yusuf B.'nin 5 yıldır Gürcistan'da tarla kiralayıp, tarımla uğraştığı öğrenildi.
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