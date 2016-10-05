İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Tuncay Opçin, Emre Uslu ve Osman Özsoy hakkında darbe girişimi öncesinde görsel ve sosyal medyada darbeye zemin hazırladıkları ve darbe girişimi sırasında da karşı çıkılmaması konusunda açıklama yaptıkları iddiasıyla ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde görsel ve sosyal medyada darbeye zemin hazırladıkları, darbe girişimi gecesi ise darbeye karşı konulmamasını yönünde açıklama yaptıkları iddiasıyla haklarında birden çok soruşturma bulunan ve tüm çağrılara rağmen ifade vermeye gelmeyen, firari konumda oldukları anlaşılan Tuncay Opçin, Emre Uslu ve Osman Özsoy hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Opçin, Uslu ve Özsoy hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.