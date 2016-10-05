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E dikkat

Tahsin Yaman, tarlasına musallat olan dan usandı. “Bu parayı al. Kabloları çalma” notunu yazdı. Zanlı ise “Zevk için yapıyorum” deyip para bıraktı. Ancak rahat durmadı. Şimdi de talihsiz adamın 2 tonluk sunu çaldı.

Etrafo dikkat
İzmir'de geçen ay fıkraları aratmayan bir olay yaşandı. Torbalı'da oturan Tahsin Yaman'ın (60) tarlasında bulunan elektrik trafosundaki kablolara bir hırsız dadandı. Düzenli olarak kabloları çalan , Yaman'ı adeta canından bezdirdi. Yaman, en sonunda hırsıza bir not yazmaya karar verdi. kutusuna "Bu kabloları çalıp kazanacağın 20 lira yerine sana 50 lira bırakıyorum. Al bu parayı sana helal olsun. Yeter ki kabloları çalma" yazılı bir not koydu. 50 lirayı da notun yanına bıraktı.

"NASIL İNDİRDİLER..."
Hırsız, bir müddet sonra tekrar kablo çalmaya geldi. Bırakılan nota benzer bir not daha yazıp kabloları yine çaldı. Mağdur adam, hırsızın notunda, "Bu işi para için değil, zevk için yapıyorum. Sana bir de 50 lira bırakıyorum umarım zararını karşılar" yazısını görünce şoke oldu. Yaman'ın yakası önceki gün yine hırsızdan kurtulamadı. Şimdi de diğer tarlasındaki trafo ve elektrik paneli çalındı. Ancak, hırsız bu defa not ve para bırakmadı. Panelin ve trafonun çalınmasının kendisine tam 5 bin liraya mal olduğunu belirten Yaman, "Hırsızlardan usandım. Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Hırsıza not bıraktım olmadı. Koca direkten nasıl indirdiler 2 tonluk trafoyu aklım almıyor. Bir gün tarlamı yerinde bulamamaktan korkuyorum" dedi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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