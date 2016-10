Etrafo dikkat

geçen ay fıkraları aratmayan bir olay yaşandı. Torbalı'da oturanDüzenli olarak kabloları çalan hırsız , Yaman'ı adeta canından bezdirdi. Yaman, en sonunda hırsıza bir not yazmaya karar verdi. Trafo kutusuna "" yazılı bir not koydu.Hırsız, bir müddet sonra tekrar kablo çalmaya geldi. Bırakılan nota benzer bir not daha yazıp kabloları yine çaldı. Mağdur adam, hırsızın notunda, "Bu işi para için değil, zevk için yapıyorum. Sana bir de 50 lira bırakıyorum umarım zararını karşılar" yazısını görünce şoke oldu.Panelin ve trafonun çalınmasının kendisine tam 5 bin liraya mal olduğunu belirten Yaman, "Hırsızlardan usandım. Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Hırsıza not bıraktım olmadı." dedi.