Etrafo dikkat

Tahsin Yaman, tarlasına musallat olan hırsızdan usandı. “Bu parayı al. Kabloları çalma” notunu yazdı. Zanlı ise “Zevk için yapıyorum” deyip para bıraktı. Ancak rahat durmadı. Şimdi de talihsiz adamın 2 tonluk trafosunu çaldı.
İzmir'de geçen ay fıkraları aratmayan bir olay yaşandı. Torbalı'da oturan TahsinYaman'ın (60) tarlasında bulunanelektrik trafosundaki kablolarabir hırsız dadandı. Düzenli olarak kabloları çalan hırsız, Yaman'ı adeta canından bezdirdi. Yaman, en sonunda hırsıza bir not yazmaya karar verdi. Trafo kutusuna "Bukabloları çalıp kazanacağın 20 lirayerine sana 50 lira bırakıyorum.Al bu parayı sana helal olsun.Yeter ki kabloları çalma" yazılı bir not koydu. 50 lirayı da notunyanına bıraktı.
"NASIL İNDİRDİLER..."
Hırsız, bir müddet sonra tekrar kablo çalmaya geldi. Bırakılan nota benzer bir not daha yazıp kabloları yine çaldı. Mağdur adam, hırsızın notunda, "Bu işi para için değil, zevk için yapıyorum. Sana bir de 50 lira bırakıyorum umarım zararını karşılar" yazısını görünce şoke oldu. Yaman'ınyakası önceki gün yine hırsızdankurtulamadı. Şimdi de diğertarlasındaki trafo ve elektrikpaneli çalındı. Ancak,hırsız bu defa not ve parabırakmadı. Panelin ve trafonun çalınmasının kendisine tam 5 bin liraya mal olduğunu belirten Yaman, "Hırsızlardan usandım. Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Hırsıza not bıraktım olmadı. Kocadirekten nasıl indirdiler 2 tonluktrafoyu aklım almıyor. Bir güntarlamı yerinde bulamamaktankorkuyorum" dedi.
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