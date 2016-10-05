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Ederi bir dolar

MHP lideri Bahçeli, ’ye meydan okudu: Diyorlar ki, Kasım ayına dikkat edilsin. Ne olacakmış Kasım’da, yeni bir darbe teşebbüsü olacakmış. FETÖ vazgeçmemiş. Ederi bir dolar olanlar geri gelecekse, gömülmeye hazır olsunlar

Ederi bir dolar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, AK Parti hükümetine terörizm ve teröristlerle mücadelede her zaman destek verdiklerini ifade ederek, "Verdiğimiz destek Türk milletinin beka ve dirliğini muhafazaya yöneliktir. Bir kısım aklı evveller bizi eleştirmekte, bildik ezberlerini tedavüle sokmaktadır. Güya biz AK Parti'ye bastonluk yapıyormuşuz. Güya biz AK Parti'nin gözü kapalı arkasında duruyor, hiç sesimizi çıkarmıyor, avukatlığına soyunuyormuşuz. Bu iftiraları atan bre densizler, siz 'nün kurşun askerliğine talip olurken bir şey olmuyor da, bizim Türkiye'yi müdafaa etmemiz mi gözünüze batıyor? Ne yapacaktık, Türkiye terörizmin kanlı baskınına uğrarken, devleti yönetenlerle, demokrasiyle iktidara gelip yönetimi elinde bulunduranlarla kavga mı edecektik" diye konuştu. Kasım ayında ikinci bir darbenin planlandığı iddialarına değinen Bahçeli, "Diyorlar ki, Kasım ayına dikkat. Ne olacakmış Kasım'da, yeni bir darbe teşebbüsü. FETÖ vazgeçmemiş, uyuyan hücreleri yine silaha sarılacakmış. Bu iddia sahiplerinin kriz ve kaos rüzgarı estirmesi, karamsarlık ve korku aşılaması kesinlikle art niyetliliktir. Ne demek ikinci bir kalkışma olacak? Ederi bir dolar olan geri gelecekse, gömülmeye de hazır olmalıdır. Hainler ayaklanırken, biz de oturacak, ağaç kovuğuna mı saklanacağız? Kim Türkiye'nin aleyhine bir darbe planlıyorsa, bedelini ödemeyi de peşin peşin kabullenmelidir" dedi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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