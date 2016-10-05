MHP lideri Bahçeli, FETÖ’ye meydan okudu: Diyorlar ki, Kasım ayına dikkat edilsin. Ne olacakmış Kasım’da, yeni bir darbe teşebbüsü olacakmış. FETÖ vazgeçmemiş. Ederi bir dolar olanlar geri gelecekse, gömülmeye hazır olsunlar
MHP GenelBaşkanı DevletBahçeli, partisinin gruptoplantısında konuştu.Bahçeli, AK Partihükümetine terörizm veteröristlerle mücadeledeher zaman destekverdiklerini ifade ederek,"Verdiğimiz destek Türkmilletinin beka ve dirliğinimuhafazaya yöneliktir.Bir kısım aklı evvellerbizi eleştirmekte, bildikezberlerini tedavülesokmaktadır. Güya bizAK Parti'ye bastonlukyapıyormuşuz. Güyabiz AK Parti'nin gözükapalı arkasındaduruyor, hiç sesimiziçıkarmıyor, avukatlığınasoyunuyormuşuz.Bu iftiraları atan bredensizler, siz FETÖ'nünkurşun askerliğinetalip olurken bir şeyolmuyor da, bizimTürkiye'yi müdafaaetmemiz mi gözünüzebatıyor? Ne yapacaktık,Türkiye terörizmin kanlıbaskınına uğrarken,devleti yönetenlerle,demokrasiyle iktidaragelip yönetimi elindebulunduranlarla kavgamı edecektik" diyekonuştu. Kasım ayındaikinci bir darbeninplanlandığı iddialarınadeğinen Bahçeli,"Diyorlar ki, Kasım ayınadikkat. Ne olacakmışKasım'da, yeni birdarbe teşebbüsü.FETÖ vazgeçmemiş,uyuyan hücreleri yinesilaha sarılacakmış. Buiddia sahiplerinin kriz vekaos rüzgarı estirmesi,karamsarlık ve korkuaşılaması kesinlikle artniyetliliktir. Ne demekikinci bir kalkışmaolacak? Ederi bir dolarolan geri gelecekse,gömülmeye de hazırolmalıdır. Hainlerayaklanırken, biz deoturacak, ağaç kovuğunamı saklanacağız? KimTürkiye'nin aleyhine birdarbe planlıyorsa, bedeliniödemeyi de peşin peşinkabullenmelidir" dedi.
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