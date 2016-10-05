Diyarbakır'ın Hani ilçe Belediyesine Kocaköy Kaymakamı Yusuf Turhan kayyum olarak atandı. Görevden alınan DBP'li Hani Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu (fotoğraftaki) geçtiğimiz günlerde 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında 2 Eylül günü gözaltına alınıp 30 Eylül günü 'Terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanan Hani'nin DBP'li ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu görevden alınmıştı. Zorlu'nun görevden alınmasının ardından Diyarbakır Valiliği, Kocaköy Kaymakamı Yusuf Turhan'ı Hani Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.



Hani Kaymakamı'nın şu anda izinde olması nedeniyle Kocaköy Kaymakamı'nın kayyum olarak atandığı belirtilirken, Hani eski Belediye Başkanı Zorlu hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.