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’ın Hani ilçesine atandı

'ın Hani ilçesi belediye başkanlığı görevine DBP'li başkanın tutuklanması nedeniyle, Kocaköy Kaymakamı olarak atandı.

Bir ilçeye daha kayyum atandı!

'ın Hani ilçe Belediyesine Kocaköy Kaymakamı Yusuf Turhan olarak atandı. Görevden alınan DBP'li Hani Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu (fotoğraftaki) geçtiğimiz günlerde 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında 2 Eylül günü gözaltına alınıp 30 Eylül günü 'Terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanan Hani'nin DBP'li ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu görevden alınmıştı. Zorlu'nun görevden alınmasının ardından Diyarbakır Valiliği, Kocaköy Kaymakamı Yusuf Turhan'ı Hani Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

Hani Kaymakamı'nın şu anda izinde olması nedeniyle Kocaköy Kaymakamı'nın kayyum olarak atandığı belirtilirken, Hani eski Belediye Başkanı Zorlu hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 10:05
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Tolga Metij Tolga Metij

TERÖRE DESTEK VERENLER SINIRDIŞI EDİLSİN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILSIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.10.2016 11:18
memleketim memleketim

AYNEN DEVAM DEVLET ORALARDAKİ BÜTÜN BELEDİYELERE EL KOYSUN OZAMAN PKK BİTER.YAKALADIĞIN PKKLIYIDA ASICAKSIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 05.10.2016 10:26
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