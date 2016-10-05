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'da polise kalleş

Valiliği arka giriş kapısı civarında güvenlik önlemi alan polis ekibine silahlı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru yaralandı.

Diyarbakırda polise kalleş saldırı
Valiliği arka giriş kapısı civarında güvenlik önlemi alan polis ekibine silahlı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Valiliği arka giriş kapısına yakın bir bölgede güvenliği sağlamak için nöbet tutan polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nda (TOMA) bulunan bir polis memuru yaralandı. Polis ekiplerine silahlı saldırı düzenleyen terörist ara sokaklara girip kaçarken, bölgeye giden 112 Acil Servis ambulansı ile yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Bölgede bulunan polislerin karşılık vermesinin ardından ara sokaklara kaçan teröristin bulunması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 20:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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halk halk

sağ yakalamayın ne olur.

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cevapla 05.10.2016 20:59
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