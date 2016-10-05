  1. Araba fiyatına tespih
  2. Hünnap rüyası gerçek oldu

Derya’ya kıyamam!

Hopa Kadın Sığınma Evi’nde kalbi durarak yoğun bakıma kaldırılan Derya bebek olayıyla ilgili suçlanan , “Atılan bu iftira, bana çok dokundu” dedi.

Derya’ya kıyamam!

Artvin'de yaşanan olayla ilgili kendini savunan , kendisinin de çocukları olduğunu, Ö.D., ile sürekli bebeklerini birbirine emanet ettiklerini söyledi: "Derya, defalarca baktığım bir bebekti. 25 dakika boyunca salonda benim oğlumla Derya tek başınaydı. Oğlum yanıma geldi, bana bir şeyler anlatmaya çalıştı. Salona gittiğimde Derya bebeği koltuğun üstünde hareketsiz ve mosmor bir vaziyette buldum. Çığlık attım. Hastane kaldırıldığında bebeğin kalbi durmuştu. Ben bir şey yapmadım ve mağdurum. Aile anlamıyor. Doktor raporlarında hiçbir şekilde darp cebir izine rastlanmadı. Karakolda ifademi verdim. Hiç kimseden kaçmıyorum. Aile sürekli beni suçluyor. Zaten kamera kayıtları da var. Hepsi incelemeye alındı. Bu iftira bana çok dokundu. Beni suçlayan aileye dava açacağım."
Etiketler:
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar