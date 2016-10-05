Derya’ya kıyamam!

Artvin'de yaşanan olayla ilgili kendini savunan İpek Bektaş, kendisinin de çocukları olduğunu, Ö.D., ile sürekli bebeklerini birbirine emanet ettiklerini söyledi: "Derya, defalarca baktığım bir bebekti. 25 dakika boyunca salonda benim oğlumla Derya tek başınaydı. Oğlum yanıma geldi, bana bir şeyler anlatmaya çalıştı. Salona gittiğimde Derya bebeği koltuğun üstünde hareketsiz ve mosmor bir vaziyette buldum. Çığlık attım. Hastane kaldırıldığında bebeğin kalbi durmuştu. Ben bir şey yapmadım ve mağdurum. Aile anlamıyor. Doktor raporlarında hiçbir şekilde darp cebir izine rastlanmadı. Karakolda ifademi verdim. Hiç kimseden kaçmıyorum. Aile sürekli beni suçluyor. Zaten kamera kayıtları da var. Hepsi incelemeye alındı. Bu iftira bana çok dokundu. Beni suçlayan aileye dava açacağım."