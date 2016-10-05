Derya rekora daldı

Kaş'ta düzenlenen CMAS (Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu) 2'nci Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda milli sporcu Derya Can Göçen yüzümüzü güldürdü. 34 sporcunun mücadele ettiği Sabit ağırlık mono palet disiplininde Derya Can Göçen, 78 metre ile Türkiye rekoru kırdı. 1 ay önce 77 metreyle kırdığı rekoru 1 metre artıran Göçen, yarışmada 78 metre derinliğe 2 dakika 2 saniye süre ile inerek, dünya 3'üncülüğünü de elde etti.