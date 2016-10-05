Derya rekora daldı

Kaş'ta düzenlenen CMAS (Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu) 2'nciSerbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda kadınlarda milli sporcu Derya CanGöçen yüzümüzü güldürdü. 34 sporcunun mücadele ettiği Sabit ağırlıkmono palet disiplininde Derya CanGöçen, 78 metre ile Türkiye rekorukırdı. 1 ay önce 77 metreyle kırdığı rekoru 1 metre artıran Göçen, yarışmada 78 metre derinliğe 2 dakika 2 saniye süre ile inerek, dünya 3'üncülüğünü de elde etti.
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