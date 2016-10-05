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umhurbaşkanı Erdoğan 'le telefonda görüştü

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile telefonda Suriye konusunu görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putinden kritik görüşme
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile telefonda Suriye konusunu görüştü.

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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 20:08
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