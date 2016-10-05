Cankurtaran vali

Bunalıma girip köprülü kavşakta intihara kalkışan adamı tesadüfen olay yerinden geçen Bursa Valisi İzzettin Küçük kolundan yakalayıp aşağıya indirdi. Evine tüp alamadığını söyleyen M.Ç. Yıldırım İlçesi'ndeki Gökdere Köprülü Kavşağı'na çıkarak canına kıymaya kalktı. Köprü demirlerinden sarkıp polislerle pazarlığa başlayan M.Ç.'yi fark eden Vali Küçük, aracını durdurup yanına gitti. Köprüdeki adam İzzetinKüçük'ü karşısında görüncegözlerine inanmadı. Köprüden atlamak üzereyken M.Ç.'yi kolundan yakalayıp bırakmayan Küçük, polislerin de yardımıyla köprüden indirmeyi başardı. İntihara kalkışan şahıs, canını kurtaran valiye teşekkür etti.
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