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  2. ‘Kamikaze’ ama ‘Hakim’ değil...

Cankurtaran

Cankurtaran vali
Bunalıma girip köprülü kavşakta a kalkışan adamı tesadüfen olay yerinden geçen Bursa Valisi İzzettin Küçük kolundan yakalayıp aşağıya indirdi. Evine tüp alamadığını söyleyen M.Ç. Yıldırım İlçesi'ndeki Gökdere Köprülü Kavşağı'na çıkarak canına kıymaya kalktı. Köprü demirlerinden sarkıp polislerle pazarlığa başlayan M.Ç.'yi fark eden Küçük, aracını durdurup yanına gitti. Köprüdeki adam İzzetin Küçük'ü karşısında görünce gözlerine inanmadı. Köprüden atlamak üzereyken M.Ç.'yi kolundan yakalayıp bırakmayan Küçük, polislerin de yardımıyla köprüden indirmeyi başardı. İntihara kalkışan şahıs, canını kurtaran valiye teşekkür etti.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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