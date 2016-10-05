Bylock örgütün iletişim yazılımı ve en güçlü delilimiz

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kullandığı ortaya çıkan Bylockprogramının örgütün iletişim yazılımı olduğunu belirterek, "Bylock bizim en güçlü delilimiz. Bylock'un örgüt elemanları dışında başkaları tarafından kullanılabilen bir program olmadığı net. Bylock kullandığı belirlenenler arasında, Danıştay, Yargıtay üyeleri de var, eski HSYK üyesi de var." dedi.

Makamında gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, daha önce açığa alınıp hakkında karar verilemeyen 254 hakim savcının durumunun görüşülmeye devam ettiğini, bu kapsamda 66 hakim savcının daha meslekten ihraç edildiğini bildirdi.

Daha önce 3 bin 390 kişinin ihraç edildiğini hatırlatan Yılmaz, ihraç edilen hakim ve savcı sayısının son ihraç kararıyla 3 bin 456 olduğunu aktardı.

Çalışmaların gelecek hafta da devam edeceğini belirten Yılmaz, itirafların ve Bylock kullanımının çalışmalarına yön verdiğini kaydetti.

Bylock kullandığı belirlenen hakim-savcı sayısının şu anda bin 800 civarında olduğunu dile getiren Yılmaz, bu konudaki incelemenin de sürdüğünü ve bu sayının artabileceğini söyledi. Mehmet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bylock örgütün iletişim yazılımı ve bizim en güçlü delilimiz. Bylock'un örgüt elemanları dışında başkaları tarafından kullanılabilen bir program olmadığı net. Bylock çalışmaları da devam ediyor. Elimize gelen listede daha önce ihraç ettiğimiz bin hakimin bylock kullandığı sonradan tespit edildi. Bu programı kullandığını bilmeden, diğer delillerle ihraç etmişiz bu kişileri. Bylock kullandığı belirlenenler arasında Danıştay, Yargıtay üyeleri de var, eski HSYK üyesi de var. İhraç edilen 5 HSYK üyesi arasında da Bylock kullanıcısı bulunuyor. Eski kurul üyelerinden Nesibe Özer, Ahmet Kaya, Kerim Tosun'un da çıktı. Ergenekon hakimlerinden de bylock kullananlar olduğu belirlendi."

HSYK Başkanı Yılmaz, "tasfiyeler muhaliflere yöneldi" yönünde eleştiriler geldiğini belirterek, terör örgütü üyesi olduğu konusunda net bilgi bulunmayan kimsenin süreçten zarar görmeyeceğini vurguladı.

Bu konuda çok titiz çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "FETÖ konusunda veya başka terör örgütleriyle ilgili inandırıcı, ikna edici, kesin delillere ulaştığımızda ihraç kararları veriyoruz. İsimler üzerinde hiçbir şekilde durmuyoruz, bizim için önemli olan deliller." diye konuştu.

İhraçlarla ilgili yeniden incelemeleri gelecek hafta yapacaklarını bildiren Yılmaz, tetkik hakimleri, müfettişler ve üyelerden oluşan 35 kişilik ön inceleme ekibinin bütün bilgileri kontrol ettiğini, delilleri değerlendirdiğini ve son olarak heyete sunduğunu anlattı.

"HİÇ KİMSEYE KARŞI BİR ÖN YARGIMIZ YOK"

Başkan Yılmaz, "farklı düşündükleri için mağdur edildiklerini düşünen" hakim ve savcılarla ilgili incelemeyi daha titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Hiç kimseye karşı bir ön yargımız yok. Ancak ikna olduğumuz, tamamen kanaatimizin olgunlaştığı noktada kararlarımızı veriyoruz." dedi.

Verdikleri kararlarda hata olabileceğini, itiraz ve yeniden incelemenin bu nedenle var olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"En az hatayla işi yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. İhraç nedenlerini ayrı ayrı dosyalarda muhafaza ediyoruz. Terör örgütü üyesi dışında kimse bu süreçten zarar görmeyecek. Bu kadar iddialıyız. Hiçbir arkadaşımın farklı düşünce içinde olduğunu görmedim. Son derece gizli bir örgütle, tespiti zor bir örgütle mücadele ediyorsunuz. İçki içiyordu, modern hanımdı, mini etek giyiyordu, Atatürkçü düşüncelere sahipti, ülkücüydü, bunların hepsi bizleri çok şaşırtan şeyler. 770 YARSAV üyesi çıktı. Bunlar ölçü olmuyor. FETÖ üyesi dışında bu süreçten kimse menfi etkilenmeyecek. Hata yaparsak yaptığımız hatadan döneriz."