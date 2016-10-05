Bülent Turan'dan Irak'a sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Musul işgal edilirken bir tek kurşun atmayan, insanların kendi egemenliğine sahip çıkmakta sıkıntı yaşayan insanların bizim tezkeremize söz söyleme hakları yoktur ve hadleri yok diye düşünüyorum" dedi.
OHAL SALI GÜNÜ GÖRÜŞÜLÜR
Bakanlar Kurulumuz OHAL'in 3 ay daha uzatılmasını uygun gördü. Salı günü Meclis'in takvimi buna müsait, Salı günü eğer olağanüstü başka bir gündem olmazsa Meclisimizdeki diğer partilerimizin de oluruyla beraber OHAL'in görüşülmesi ve uzatılması sürecini başlatmış oluruz.
KHK'DA HATA VARSA DÜZELTİLİR
Başından beri Başbakanımız KHK'larla ilgili niyetimizin terörle mücadele olduğunu ifade ediyor ve sık sık muhalefet liderleriyle görüşerek de bu KHK'ların düzenlenmesinde bir hata varsa revize edileceğini ifade ediyor. Sayın Başbakanımızın muhalefet liderleriyle görüşmesinden yola çıkarak söylüyorum, KHK'larda hata varsa ki az sayıda olabilir, bunun düzeltileceğini ümit ediyoruz.
IRAK'IN SÖZ SÖYLEME HAKKI YOK
Terör nereden geliyorsa gelsin, güvenlik güçlerimizin bu konuda en üst seviyede tedbirleri alması bizim görevimiz, yasal zemin bizim görevimiz. Irak tezkeresi, Suriye tezkeresi artık geçmiştir, bu konu geride kalmıştır. Musul işgal edilirken bir tek kurşun atmayan insanların, kendi egemenliğine sahip çıkmakta sıkıntı yaşayan insanların bizim tezkeremize söz söyleme hakları yoktur ve hadleri yok diye düşünüyorum.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.