Bozdağ : Kılıçdaroğlu bu haberleri bir gün izlesin

Bozdağ, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Bakan Bozdağ'a dernek tarafından hazırlanan Anadolu medyasının sorunları ve gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bir rapor sunuldu.

Kabulde terör örgütü propagandası yaptığı için kapatılan yayın kuruluşlarına değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kapatılan bazı yayın organları var. Yayın organları niye kapatılıyor ona bakmak lazım. Terör örgütleriyle Türkiye mücadele ediyor mu, ediyor. Terör örgütünün propagandasını bir televizyon yapıyorsa onun gereğini yapacağız. Dünyanın hiçbir demokratik hukuk devleti kendi ülkesinde yayın yapan televizyon veya gazetenin terör örgütünün propagandasını yapmasına, terör örgütünün terörist devşirmesine, terör örgütünün amaçlarına hizmet etmesine izin vermez. Örneğin El-Kaide terör örgütü, Amerika'da veya Almanya'da, Fransa'da veya İngiltere'de, İspanya'da, Avusturalya'da veya başka bir ülkede bir televizyon kursa, radyo kursa, gazete çıkarsa, dergi çıkarsa ve o ülkenin aleyhine eylem yapmak üzere teröre destek verse Almanya buna müsaade eder mi, Fransa buna müsaade eder mi?

Dünyanın demokratik hukuk devleti olup da terör örgütünün eylem yapmasına her gün onlarca vatandaşını şehit eden teröristlerin cenaze merasimlerini adeta bir kahramanmış gibi veren ve terörü yücelten, kutsayan saçma sapan anlayışları haberlerinde, yorumlarında, yayınlarında yer verdiği zaman buna müsaade eder mi? Demokratik bir hukuk devleti, kendi ülkesinde terör örgütünün yayın yapmasına izin vermez. Türkiye de izin vermez. Hiç kimse bunu basın yayın özgürlüğüyle irtibatlandırmasın. Devletin birliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışan yayınların kapatılması doğrudur."

"TERÖR DESTEKLEYİCİLERİNİN DESTEKÇİSİ OLMAK SİYASİ PARTİLERE YAKIŞMAZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tavsiyede bulunan Bozdağ, "CHP Genel Başkanı'nın bazı televizyonların kapatılmasına dönük eleştirileri var. Benim Sayın Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, bu televizyonların bir gün haberlerini izlesin, programlarına baksın. Bu programları destekliyor, 'bunlar doğru yapıyor' diyorsa onu da çıksın Türk halkına açıklasın. 'Ben bunu seyrettim, bunların vatana, millete hayrı var, teröre destek vermiyorlar görüşlerini açıklıyorlar' desin, o zaman biz de tanıyalım. Yoksa ifade özgürlüğü bahanesiyle terör destekleyicilerinin destekçisi olmak, siyasi partilere yakışmaz, hele demokratik siyaset yapan, milletin iradesiyle siyaset yapanlara hiç yakışmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlara da değinen Bozdağ, bunların büyük titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.





"KAMUOYUNDA ALGI OPERASYONU VAR"

FETÖ üyesi olduğu ya da irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin kamuyla ilişkisinin kesildiğine dikkati çeken Bozdağ, "Kamuoyunda sanki yanlış yapılıyormuş gibi algı operasyonu var. Bunu FETÖ yapıyor. Bunu AK Parti'ye muhalif olanlar, bazı çevrelerde bunu yaygınlaştırmak istiyor. Böyle bir hava yayıyorlar." dedi.

Bozdağ yapılan işlemlerle ilgili olarak, "Ben hiç yanlışlık yoktur demiyorum. Olabilir, insan yapıyor. Bunun oran itibarıyla çok çok düşük olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü hiç kimse bir kişiyi haksız yere, haksız bir muameleye tabi tutmak istemez. Bunun hem dünyevi sorumluluğu var hem de uhrevi sorumluluğu var. Herkes onun bilincinde. Kılı kırk yararak inceleniyor." diye konuştu.

"FETÖ'NÜN PROPAGANDASI"

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ'nün propagandasına ilişkin şunları kaydetti:

"CHP'ye gidiyorlar diyorlar ki, 'Bunlar FETÖ mensubu diye CHP'lileri, kemalistleri, laikleri tasfiye ediyorlar.' MHP'ye gidiyorlar, 'Bunlar FETÖ'cü diye ülkücüleri, milliyetçileri tasfiye ediyor' diyorlar. AK Parti'ye geliyorlar. Bunlar FETÖ'cü diye muhafazakarları tasfiye ediyorlar' diyorlar. 'Kendi ayağına kurşun sıkıyor' diyorlar. Çok net söylüyorum FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünün başarısızlığının getirdiği korku ve paniği atlatmasından sonra geliştirdiği bir propaganda. Şimdi darbe teşebbüsünü kimse konuşmuyor.

Türkiye'nin itibarı bu darbe girişiminde büyük zarar gördü. Ama bu yaşananlar hemen unutuldu. Bu darbe teşebbüsü başarılı olmuş olsaydı, bugün etrafa gidip, 'AK Parti şunu yapıyor, bunu yapıyor, tasfiye ediyor' diyenler, acaba şimdi ne yapacaklardı, nerede olacaklardı? Biz doğruyu yapıyoruz, doğruyu yapmaya da devam edeceğiz. Kara propagandalar, bizim aydınlık yolumuzu karatmaya yetmeyecektir."