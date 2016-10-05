Belalı aşık!

İstanbul'da ünlü radyocu Cem Arslan, sırtından bıçaklı saldırıya uğradı. Hafif yaralanan Aslan, saldırgan kadını yakalayıp yere yatırdı. Gelen polise teslim etti. Saldırganın, takıntılı bir hayran olduğu ortaya çıktı. Zanlı Müge Arcan'ın, 6 yıl önce Arslan'ın sevgilisi olduğu sandığı televizyon programcısı Cüneyt Özdemir'in asistanı Aslı G'yi sırtından bıçakladığı anlaşıldı.



SERBEST BIRAKILDI

Aynı şekilde 3 kadına daha saldıran Arcan'ın, kısa süre hapis yatıp tahliye olduğu belirtildi. Zanlı kadın, dün çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Aslan yaşadığı dehşeti anlattı: Sırtımda birden acı hissettim. Üzerimdeki mont beni kurtardı diyebilirim. Yakaladık, polise teslim ettik. 2009'dan beri biz bununla uğraşıyoruz. Kafasında benimle evli ve çocuğumuz olduğu gibi bir hikayesi var. Bizim BEST FM'deki bayanlara saldırdı.