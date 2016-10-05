Başbakan Yıldırım’dan kahraman polise mektup

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine canı pahasına direnen kahraman polise, Başbakan Binali Yıldırım tarafından imzalı mektup gönderildi.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı direnen Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Sarı'ya Başbakan Binali Yıldırım tarafından teşekkür mektubu gönderildi. Başbakan Yıldırım'ın imzasını taşıyan mektup, Mardin Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan tarafından makamında kahraman polis memuru Sarı'ya teslim edildi.