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’dan kahraman polise

Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine canı pahasına direnen kahraman polise gönderdi.

Başbakan Yıldırım’dan kahraman polise mektup

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine canı pahasına direnen kahraman polise, Başbakan Binali Yıldırım tarafından imzalı gönderildi.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı direnen Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 'ya Başbakan Binali Yıldırım tarafından teşekkür mektubu gönderildi. 'ın imzasını taşıyan mektup, Mardin Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan tarafından makamında kahraman polis memuru Sarı'ya teslim edildi.

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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 21:34
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