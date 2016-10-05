Ateşkes diplomasisi

CumhurbaşkanlığıSözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deateşkesin sağlanmasıyla ilgiliCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ınABD Başkanı Obama veRusya Devlet Başkanı Putin ile telefonlagörüşeceğini söyledi. Kalın,özetle şöyle dedi: (ABD-Rusyailişkileri ve Suriye'de ateşkes)Ateşkes çok kısa sürdü. DurumHalep'te ve diğer yerlerde çokkötüye gidiyor. Rejim saldırmayadevam ediyor. Orada yüzbinlerce insan sıkışmış durumda.Biz ateşkesin tekrar tesis edilmesive insani yardımların ulaştırılmasıiçin diplomatik girişimlerimizedevam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızınbu hafta Amerikalıve Rus muhataplarıyla tekrargörüşmeleri olacak, bu konuyacanlandırabilir miyiz diye. SayınObama ile bir telefon görüşmesiyapacağız. Sayın Putin'le 10'undanönce bir telefon görüşmesiayarlamaya çalışıyoruz...
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