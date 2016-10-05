  1. Mağduriyet olmamalı
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Ateşkes diplomasisi

Ateşkes diplomasisi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , Suriye'de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüşeceğini söyledi. Kalın, özetle şöyle dedi: (ABD-Rusya ilişkileri ve Suriye'de ateşkes) Ateşkes çok kısa sürdü. Durum Halep'te ve diğer yerlerde çok kötüye gidiyor. Rejim saldırmaya devam ediyor. Orada yüz binlerce insan sıkışmış durumda. Biz ateşkesin tekrar tesis edilmesi ve insani yardımların ulaştırılması için diplomatik girişimlerimize devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta Amerikalı ve Rus muhataplarıyla tekrar görüşmeleri olacak, bu konuya canlandırabilir miyiz diye. Sayın Obama ile bir telefon görüşmesi yapacağız. Sayın Putin'le 10'undan önce bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalışıyoruz...
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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