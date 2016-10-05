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Araba fiyatına

Osmanlı leri, 30 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Araba fiyatına tespih
İstanbul'da koleksiyoncular Remzi Aytekin ile Alemdar Gözüpek'in facebook'ta kurduğu çiler grubu www.facebook/ cinaraltitesbihmezat adlı sitenin yerli yabancı üye sayısı kısa sürede 70 bine ulaştı. Kehribardan yapılma Osmanlı Sıkma Tespih, kalitesine göre 30 bin liraya alıcı bulabiliyor. Çam ağaçlarının fosilleşmiş reçinesi olan kehribarın fiyatı ise 20 bin liraya kadar çıkıyor. İki koleksiyoner, kendilerine getirilen tespihin tarihsel değerini ve fiyatını belirleyebilir. Tespih türleri 4 gruba ayrılıyor: Değerli taş, fosil, ağaç ve hayvansal.

Selahattin ERTAŞ
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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