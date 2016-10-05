Araba fiyatına tespih

İstanbul'da koleksiyoncular Remzi Aytekin ile AlemdarGözüpek'in facebook'ta kurduğu tespihçiler grubu www.facebook/cinaraltitesbihmezat adlı sitenin yerli yabancı üye sayısı kısa sürede 70 bine ulaştı. Kehribardan yapılma Osmanlı Sıkma Tespih, kalitesine göre 30 bin liraya alıcıbulabiliyor. Çam ağaçlarının fosilleşmiş reçinesi olan kehribarın fiyatı ise 20 bin liraya kadar çıkıyor. İki koleksiyoner, kendilerine getirilen tespihin tarihsel değerini ve fiyatını belirleyebilir. Tespih türleri 4 gruba ayrılıyor: Değerli taş, fosil, ağaç ve hayvansal.
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