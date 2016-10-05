Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili 73 kişi hakkında açılan "çatı" davasını görecek olan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın yurt dışında bulanan firari sanıklarından Hamdi Akın İpek'in de arasında bulunduğu 4 sanığın iadesine ilişkin talep yazısını Adalet Bakanlığına gönderdi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün "çatı" davasının görüleceği mahkeme, davanın firari sanıklarından Hamdi Akın İpek, Ahmet Şahinalp, Nejdet Başaran ve Cemil Koca'nın Türkiye'ye iadesi için hazırlanan müzekkere yazısını Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığına yolladı.

Mahkeme, daha önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Hamdi Akın İpek'in de arasında bulunduğu 69 sanığın "kırmızı bülten" çıkarılarak uluslararası düzeyde aranmaları veya Türkiye'ye iadeleri için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığına müzekkere yazılmasını kararlaştırmıştı.

"Çatı" davanın 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında, her gün saat 10.00'da başlamak üzere görülmesi kararlaştırılmıştı.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI İSTENİYOR

Davanın iddianamesinde FETÖ/PDY'nin, devlet kurumlarını ele geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir "cemaat oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni" kurmak ve hükümeti devirmeye teşebbüs etmek suçlarına ulaşmak için kurulduğu ifade ediliyor.

Sanıkların "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "anayasayı ihlal", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs", "siyasi ve askeri casusluk", "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi, başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, 2002'de öldürülen yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, eski Ankara ve Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in de arasında bulunduğu bazı kişiler, "mağdur" ya da "şikayetçi" olarak yer alıyor. 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Maliye Hazinesi de iddianamede "mağdur" olarak gösteriliyor.

İADESİ İSTENEN SANIKLAR

İadesi talep edilen sanıklardan eski Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireyleri hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi ve yöneticisi olmak, terörizmin finansmanı ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Firari sanık Cemil Koca'nın FETÖ'nün "Ankara imamı" olduğu belirtiliyor. KPSS başta olmak üzere birçok sınavda usülsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmalar kapsamında birçok davada yargılanan Koca'nın, Ankara'daki FETÖ okullardan sorumlu olduğu ve 2014'e kadar "Ankara il imamı" olarak faaliyet göstererek iş adamlarından himmet adı altında yüklü miktarda para toplayarak yurt dışına kaçtığı ifade ediliyor.

FETÖ'nün "Almanya imamı" olduğu iddia edilen firari sanıklardan Ahmet Şahinalp, 2014'te, "Hollanda imamı" olduğu iddia edilen Necdet Başaran'ın ise 2013'te yurt dışına kaçtığı belirtiliyor.