6 kişiye hayat oldu

İzmir Torbalı'daki Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan 52 yaşındaki Melahatve Turgut Uzdu çifti, geçen hafta araçlarıyla Antalya'ya gitmek için yola çıktı. Antalya- Fethiye Karayolu'na geldiklerinde kontrolden çıkan araç takla attı. Kazada yaralanan Uzdu çifti, özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak durumu dahaağır olan Melahat Uzdu'nun beyin ölümügerçekleşti. Ailesi, öğretmenlik hayatıboyunca organ naklinin öneminianlatan Melahat Uzdu'nun organlarınıbağışlama kararı aldı. Uzdu'nun kalbi, böbrekleri, karaciğeri ve korneaları 6 hastaya nakledildi.
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