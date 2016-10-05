  1. Etrafo dikkat
  2. Panik-atak!

6 kişiye hayat oldu

6 kişiye hayat oldu
İzmir Torbalı'daki Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan 52 yaşındaki Melahat ve Turgut Uzdu çifti, geçen hafta araçlarıyla Antalya'ya gitmek için yola çıktı. Antalya- Fethiye Karayolu'na geldiklerinde kontrolden çıkan araç takla attı. Kazada yaralanan Uzdu çifti, özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak durumu daha ağır olan Melahat Uzdu'nun beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, öğretmenlik hayatı boyunca organ naklinin önemini anlatan Melahat Uzdu'nun organlarını bağışlama kararı aldı. Uzdu'nun kalbi, böbrekleri, karaciğeri ve korneaları 6 hastaya nakledildi.
Etiketler:
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar