6 kişiye hayat oldu

İzmir Torbalı'daki Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan 52 yaşındaki Melahat ve Turgut Uzdu çifti, geçen hafta araçlarıyla Antalya'ya gitmek için yola çıktı. Antalya- Fethiye Karayolu'na geldiklerinde kontrolden çıkan araç takla attı. Kazada yaralanan Uzdu çifti, özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak durumu daha ağır olan Melahat Uzdu'nun beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, öğretmenlik hayatı boyunca organ naklinin önemini anlatan Melahat Uzdu'nun organlarını bağışlama kararı aldı. Uzdu'nun kalbi, böbrekleri, karaciğeri ve korneaları 6 hastaya nakledildi.