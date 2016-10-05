31 / 16
32 / 17
25 / 11
23 / 3
28 / 10
32 / 10
26 / 10
28 / 21
21 / 2
27 / 14
29 / 16
21 / 11
21 / 13
32 / 9
24 / 4
21 / 13
28 / 9
22 / 7
20 / 7
27 / 11
20 / 11
20 / 13
27 / 7
27 / 6
30 / 16
31 / 12
22 / 12
23 / 13
29 / 7
28 / 6
22 / 4
23 / 11
31 / 13
24 / 17
26 / 6
24 / 10
28 / 14
26 / 8
24 / 10
21 / 16
25 / 18
30 / 15
24 / 11
26 / 7
22 / 0
23 / 8
29 / 7
28 / 9
21 / 12
28 / 7
31 / 18
20 / 14
27 / 12
23 / 8
28 / 9
26 / 16
29 / 22
29 / 19
27 / 12
26 / 8
27 / 14
27 / 8
23 / 16
30 / 15
25 / 16
21 / 14
25 / 15
30 / 15
22 / 15
28 / 6
33 / 18
29 / 16
21 / 14
31 / 8
24 / 16
29 / 8
24 / 11
20 / 6
19 / 14
27 / 10
18 / 15
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
K.Maraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Meriç Nehri yakınlarındaki
Yunanistan'ın Orestiada kasabasına, 5 Türk vatandaşının yasa dışı yollarla girdiği öğrenildi.
Yunan Kamu Güvenliği Bakanlığından edinilen bilgiye göre, perşembe günü kasabaya ulaşan beş kişi arasında tek çocuklu bir çift ve iki erkek bulunuyor.
Orestiada polis merkezinde gözaltında tutulan söz konusu kişilerin, sığınma talebinde bulunmak istedikleri bildirildi.
Ayrıca, Türk vatandaşlarının yanlarında getirdikleri çantalarda yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunduğu belirtildi.
Söz konusu kişilerin Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) mensubu oldukları tahmin ediliyor.
FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan darbeci 8 askerin yanı sıra toplam 23 Türk vatandaşı komşu ülkeye yasa dışı yollarla geçti.
05 Ekim 2016, Çarşamba 12:34
kalan karakter 1000
sahtekar...lar birligi....sahtekardan böyle seyler beklenir....kendide sahtekar...patronuda sahtekar...arkadaslkarida sahtekar...yani hepsi deve....düz bir yanlari yok.
niye kaçırmışlar neden yakalayamamışlar. bırakın ağlamayıda gereken yapılsın yapmayanlardan hesap sorulsun orası ağlama yeri deyil.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.