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5 'cü para dolu valizlerle 'a kaçtı!

5 Türk vatandaşının yanlarında yüklü miktarda para ve altınla yasa dışı bir şekilde 'a kaçtığı ortaya çıktı. 'cü oldukları tahmin edilen şahısların sığınma Yunanistan'dan talep ettiği öğrenildi.

5 FETÖcü para dolu valizlerle Yunanistana kaçtı!
Meriç Nehri yakınlarındaki 'ın Orestiada kasabasına, 5 Türk vatandaşının yasa dışı yollarla girdiği öğrenildi.

Yunan Kamu Güvenliği Bakanlığından edinilen bilgiye göre, perşembe günü kasabaya ulaşan beş kişi arasında tek çocuklu bir çift ve iki erkek bulunuyor.

Orestiada polis merkezinde gözaltında tutulan söz konusu kişilerin, sığınma talebinde bulunmak istedikleri bildirildi.

Ayrıca, Türk vatandaşlarının yanlarında getirdikleri çantalarda yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunduğu belirtildi.

Söz konusu kişilerin Fetullahçı Terör Örgütü () mensubu oldukları tahmin ediliyor.

FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan darbeci 8 askerin yanı sıra toplam 23 Türk vatandaşı komşu ülkeye yasa dışı yollarla geçti.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 12:34
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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taka41 taka41

sahtekar...lar birligi....sahtekardan böyle seyler beklenir....kendide sahtekar...patronuda sahtekar...arkadaslkarida sahtekar...yani hepsi deve....düz bir yanlari yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.10.2016 13:31
abbas abbas

niye kaçırmışlar neden yakalayamamışlar. bırakın ağlamayıda gereken yapılsın yapmayanlardan hesap sorulsun orası ağlama yeri deyil.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.10.2016 13:12
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