3 saldırgan hakkında yeniden yakalama kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'un ikisi kadın üç kişi tarafından darp edilmesine ilişkin yeni görüntü, bilgi ve belgelerde inceleme yaptı.

Başsavcılığın talimatıyla yeni deliller doğrultusunda şüpheliler A.C, P.D. ve İ.C. için yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden P.D. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



OLAY

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kutlu'nun, 15 Temmuz gecesi camiye gelen bazı kişilerce tartaklanma ve giriş kapısının camlarının kırılma anı, güvenlik kamerasına yansımıştı. Kutlu'nun şikayeti ve caminin güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansıması üzerine yapılan incelemede, olayın A.C, P.D. ve İ.C. tarafından gerçekleştiği belirlenmişti.

Bunun üzerine gözaltına alınan A.C. ve P.D. işlemleri sonrası serbest bırakılırken, firari İ.C. için yakalama kararı çıkarılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı geniş çaplı soruşturma neticesinde, şüpheli A.C.'nin "Ben selayı darbeye destek amacıyla FETÖ mensuplarının okuttuğunu sandım. Müezzine 'Siz FETÖ'cüsünüz' diye bağırdım." şeklinde ifade vermişti.

Olayla ilgili hazırlanan raporda ise şüphelilerin "Şehitlerimiz için sela verilmiyor, siz nasıl sela verirsiniz?" şeklinde müezzine çıkıştığı, hakaret ettiği, iki şüphelinin de cami görevlisine yaralama kastıyla vurduğu, caminin kapı camlarına ve pencerelere zarar verdiği tespit edilmişti.



