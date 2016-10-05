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20 yıldır başkasının kalbiyle yaşıyor

20 yıldır başkasının kalbiyle yaşıyor
Türkiye'de başkasının kalbiyle en uzun yaşama rekorunu Hamide Akman (47) kırdı. Alkan, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki Feride Can'ın kalbiyle 20 yıldır hayata tutunmayı başardı. Antalya'da 1992 yılında hamileliği sırasında kalp büyümesi teşhisi konulan , normal yolla doğum yaptı. Sonrasında kalp büyümesi ve kalp yetmezliği gelişti. 4 yıl direndiği kalp nakline razı oldu. 1 haftada bulunan kalp sayesinde sağlığına kavuştu. Genç kadın, herkesi organ bağışına çağırdı.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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