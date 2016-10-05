Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 20 iş adamı gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen iş adamları E.Ş, A.O, B.K, Ü.D, A.G, T.A, S.Y, M.T, C.T, A.E, A.K, E.Y, C.V, İ.D, C.Ö, İ.T, H.D, H.Z, C.S. ve O.E.K'nin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Bazı belge ve dokümanlara el konulan aramaların ardından gözaltına alınan zanlılar, emniyete getirildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan iş adamları S.K. ve M.Ç'yi arama çalışmaları sürüyor.