Zayıflama uğruna yaşamı karardı

Sakarya'da yaşayan 27 yaşındaki EbruÇoban, 8 yıl önce Fatih S. ile evlenerek İzmir'e yerleşti. Çift dillere destan bir düğün yaptı. Evlendiğinde 110 kiloolan kadın bir süre sonra140 kiloya ulaştı. Bu durum kocasıyla arasını açtı. İkili, şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Öte yandan çocuk sahibi olamaması nedeniyle de eşiyle tartışan kadın kocası tarafından terk edildi. Çift, 2 yıl önce ise yollarını ayırdı. Eski eşinin bu durumu sorun etmesine içerleyen Ebru Çoban, kilo vermeye karar verdi. Geçen yıl mide küçültmeameliyatı oldu. Ancak sonra mide kanamasıgeçirdi ve beynine pıhtı attı.Genç kadının sol tarafınafelç indi. Yürüyemeyen ve konuşamayan kadın yatağa bağımlı hale geldi.
YATAĞA MAHKUM KALDI
Tedavi altına alınan ve 70 kiloya düşen Ebru Çoban, ilaç tedavisi görmeye başladı. Ebru Çoban'ın kız kardeşi Pınar Cenik, "Ablamın çocuğuolmayınca eşi sürekli onunlaalay etti. Ablam ayrıldığıeşine öfkelenip bir yıl öncemide küçültme ameliyatıoldu. Ancak ameliyattanhemen sonra mide kanamasıgeçirince beynine pıhtı attıve sol tarafına felç indi. Şu anyürüyemiyor ve konuşamıyor. Ablam o zamandan bu yana tedavi görüyor. Olması gereken bazı ameliyatlar var. Babam ayakkabı boyacılığı yapıyor. Sorumlu olan doktor hakkında hukuki işlem başlatacağız" dedi.
Eskiden kilolu ancak sağlıklı olan 27 yaşındaki Ebru Çoban, geçirdiği mide ameliyatı sonrası tanınmaz hale geldi.
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