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Zayıflama uğruna yaşamı karardı

Aşırı kiloları nedeniyle kocası tarafından terk edilen 27 yaşındaki , zayıflamak için masasına yattı. Ancak mide kanaması geçiren ve beynine pıhtı atan genç kadın felç kaldı

Zayıflama uğruna yaşamı karardı
Sakarya'da yaşayan 27 yaşındaki Ebru Çoban, 8 yıl önce Fatih S. ile evlenerek İzmir'e yerleşti. Çift dillere destan bir düğün yaptı. Evlendiğinde 110 kilo olan kadın bir süre sonra 140 kiloya ulaştı. Bu durum kocasıyla arasını açtı. İkili, şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Öte yandan çocuk sahibi olamaması nedeniyle de eşiyle tartışan kadın kocası tarafından terk edildi. Çift, 2 yıl önce ise yollarını ayırdı. Eski eşinin bu durumu sorun etmesine içerleyen , kilo vermeye karar verdi. Geçen yıl ı oldu. Ancak sonra mide kanaması geçirdi ve beynine pıhtı attı. Genç kadının sol tarafına felç indi. Yürüyemeyen ve konuşamayan kadın yatağa bağımlı hale geldi.

YATAĞA MAHKUM KALDI
Tedavi altına alınan ve 70 kiloya düşen Ebru Çoban, ilaç tedavisi görmeye başladı. Ebru Çoban'ın kız kardeşi Pınar Cenik, "Ablamın çocuğu olmayınca eşi sürekli onunla alay etti. Ablam ayrıldığı eşine öfkelenip bir yıl önce mide küçültme ameliyatı oldu. Ancak ameliyattan hemen sonra mide kanaması geçirince beynine pıhtı attı ve sol tarafına felç indi. Şu an yürüyemiyor ve konuşamıyor. Ablam o zamandan bu yana tedavi görüyor. Olması gereken bazı ameliyatlar var. Babam ayakkabı boyacılığı yapıyor. Sorumlu olan doktor hakkında hukuki işlem başlatacağız" dedi.



Eskiden kilolu ancak sağlıklı olan 27 yaşındaki Ebru Çoban, geçirdiği mide ameliyatı sonrası tanınmaz hale geldi.

ABBAS ÇAKAR
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