  1. Hayatını hayvanlara adadı
  2. Soygun hasadı

Yok böyle operasyon

Yok böyle operasyon
Yetişkinlerin dikkatinden kaçan tehlikeli cisimler, korkuya yol açtı. İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Maşallah Baran ve ekibi, ların yuttuğu yabancı cisimleri operasyonla çıkarttı. Çocukların midelerinden çıkartılan anahtarlık, , saat pili, ataç, çengelli iğne ve çivi gibi objeler masaya yatırıldı!

PİL YEMEK BORUSUNU YAKIYOR
Küçüklerin yuttuğu bu cisimleri görenler şaştı kaldı. Anne ve babaların çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Baran, şunları aktardı. "Bu objelerden en tehlikelisi pildir. Piller kimyasal mekanizmayla mukozayı yakıyor ve yemek borusunu kömür haline getirebiliyor. Son olarak 9 aylık bir bebek pil yutma şikayetiyle getirildi. 3 saat içinde müdahalemizi yaptık endoskopiyle pili çıkarttık. Buna rağmen midede yanıklar vardı, bir süre hastamızı takip ettikten sonra taburcu ettik."



Doktorlar, çocuk hastaların yuttuğu anahtarlık, madeni para, saat pili, ataç, çengelli iğne ve çivi gibi cisimleri ameliyatla aldı. Mideden çıkartılan objeler herkesi şaşırttı
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