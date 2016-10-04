Yok böyle operasyon

Yetişkinlerin dikkatinden kaçan tehlikeli cisimler, korkuya yol açtı. İzmir'deki Tepecik Eğitimve Araştırma Hastanesi ÇocukGastroenteroloji Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Maşallah Baran ve ekibi, çocukların yuttuğu yabancı cisimleri operasyonla çıkarttı. Çocukların midelerinden çıkartılan anahtarlık, madeni para, saat pili, ataç, çengelli iğne ve çivi gibi objeler masaya yatırıldı!
PİL YEMEK BORUSUNU YAKIYOR
Küçüklerin yuttuğu bu cisimleri görenler şaştı kaldı. Anne ve babaların çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Baran, şunları aktardı. "Buobjelerden en tehlikelisi pildir. Piller kimyasal mekanizmayla mukozayı yakıyor ve yemek borusunu kömür haline getirebiliyor. Son olarak 9 aylık bir bebek pil yutma şikayetiyle getirildi. 3 saat içinde müdahalemizi yaptık endoskopiyle pili çıkarttık. Buna rağmen midede yanıklar vardı, bir süre hastamızı takip ettikten sonra taburcu ettik."
Doktorlar, çocuk hastaların yuttuğu anahtarlık, madeni para, saat pili, ataç, çengelli iğne ve çivi gibi cisimleri ameliyatla aldı. Mideden çıkartılan objeler herkesi şaşırttı
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