  1. Kelepçene!
  2. Son bakış

Yılmaz ’yü anlattı

, ’yü anlattı: Gülen’i ilk kez Turgut Özal’ın cenazesinde gördüm. Beni uyaran hadise bu hareket mensuplarının zaman içinde devletin istihbarat birimlerine aşırı ilgi duymaları oldu. Ecevit, Gülen’e sempatisini gizlemezdi!

Yılmaz FETÖ’yü anlattı
Eski Başbakan , ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı New York'taki 'Türkiye'deki Başarısız Darbe Girişiminin Anatomisi' panelini yönetti. Darbe girişiminin ardından 'nün bir terör örgütü olduğunu, Avrupa ve Amerika'da katıldığı panellerde tek tek dile getirdi. Yılmaz son röportajında ise Amerika'da sürdürdüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. Yılmaz şunları söyledi: "Bana göre Gülen örgütü milli değil, uluslararası bir projedir. 170 ülkeye el atmış olması, ülkeye hizmet değil, kendisine verilen global görevin gereğidir. Arkasındaki güçler de çok çok profesyonel. İtiraf edeyim ki ondan hiç şüphelenmedim. Rahmetli Ecevit de Gülen hareketine sempatisini gizlemezdi.

AKAR'IN İFADESİ ÇOK ÖNEMLİ
Darbenin başarıya ulaşmamış olması adeta Batı medyası için sürpriz oldu. Şu ana kadar Türkiye'de delil diye ifade ettiğimiz şeylerin önemli bir bölümü sanık ifadeleridir. Sanık ifadelerinin baskı altında alındığı argümanı Batı'da her zaman rağbet gören bir argümandır. Bence en önemlisi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ifadesidir. Darbeciler eğer onu Fetullah Hoca ile görüştürmek istiyorlarsa bu o bağlantının en somut delilidir. İade sürecinin bir labirente gireceğinden korkuyorum. Artık AB ölçeğinde bir demokrasiye sahip olmak için bir engel kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu başarırsa Avrupalılar için "Türkiye'nin de Gaulle'si olur."
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar