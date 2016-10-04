Mesut Yılmaz, FETÖ’yü anlattı: Gülen’i ilk kez Turgut Özal’ın cenazesinde gördüm. Beni uyaran hadise bu hareket mensuplarının zaman içinde devletin istihbarat birimlerine aşırı ilgi duymaları oldu. Ecevit, Gülen’e sempatisini gizlemezdi!
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, ABD ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı New York'taki 'Türkiye'deki Başarısız DarbeGirişiminin Anatomisi' panelini yönetti. Darbe girişiminin ardından FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, Avrupa ve Amerika'da katıldığı panellerde tek tek dile getirdi. Yılmaz son röportajında ise Amerika'da sürdürdüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. Yılmaz şunları söyledi: "Bana göre Gülen örgütü milli değil, uluslararası bir projedir. 170 ülkeye el atmış olması, ülkeye hizmet değil, kendisine verilen global görevin gereğidir. Arkasındaki güçler de çok çok profesyonel. İtiraf edeyim ki ondan hiç şüphelenmedim. Rahmetli Ecevit de Gülen hareketine sempatisini gizlemezdi.
AKAR'IN İFADESİ ÇOK ÖNEMLİ
Darbenin başarıya ulaşmamış olması adeta Batı medyası için sürpriz oldu. Şuana kadar Türkiye'de delil diye ifadeettiğimiz şeylerin önemli bir bölümüsanık ifadeleridir. Sanık ifadelerininbaskı altında alındığı argümanı Batı'daher zaman rağbet gören bir argümandır.Bence en önemlisi Genelkurmay BaşkanıHulusi Akar'ın ifadesidir. Darbecilereğer onu Fetullah Hoca ile görüştürmekistiyorlarsa bu o bağlantının en somutdelilidir. İade sürecinin bir labirente gireceğinden korkuyorum. Artık AB ölçeğinde bir demokrasiye sahip olmak için bir engel kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu başarırsa Avrupalılar için "Türkiye'nin de Gaulle'si olur."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.