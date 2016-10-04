Vicdanları sarsan karar! Rüzgar Çetin serbest

İstanbul Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olduğu bir polisin de yaralandığı kazada yargılanan Rüzgar Çetin'in tahliyesine karar verildi.

Mahkeme 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği Rüzgar Çetin'in cezaevinde bulunduğu 8 aylık süreyi gözönünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.



Celse arası şikayetinden vazgeçen şehit polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün eşi Özlem Alagöz ile kardeşleri Mehmet Akif ve Zafer Mustafa Alagöz de duruşmaya gelmedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Rüzgar Çetin'in, ''Bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.



Heyet, Rüzgar Çetin'in tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza miktarı ve mağdurların şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle sanığın oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi.

9 aydır tutuklu bulunan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, mahkemece hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden salıverildi.



EHLİYETİNE 1 YIL 6 AY EL KONULDU

Mahkeme, Rüzgar Çetin'in ehliyetine de 1 yıl 6 ay süreyle el koydu.

Çetin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp bıkarılmadığı da henüz bilinmiyor.

SAVCI 22.5 YIL HAPSİNİ İSTEMİŞTİ

Savcı Rüzgar Çetin'in 22.5 yıla kadar hapsi ve tutukluluk halinin devamını istemişti.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Rüzgar Çetin ve avukatı hazır bulunurken, şehit polisin ailesinden kimse katılmadı.

8 aydır tutuklu bulunan sanık Rüzgar Çetin, kaza sırasında alkolün etkisinde ve hızlı olmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle" Rüzgar Çetin'in 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

Kazada yaralanan polis memurunun ardından şehit polisin eşi de geçen hafta şikayetinden vazgeçtiğini açıklamıştı. Gelişmenin ardından Çetin'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılabileceği belirtiliyordu.







