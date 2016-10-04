Vatandaşı mağdur eden Kışanak'a soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye otobüslerinin hizmet vermemesi ve vatandaşların mağdur edildiği gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan soruşturma başlattı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı belediyelere görevlendirme yapılmasına tepki bahanesiyle DBP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki belediye otobüslerinin dün hizmet vermemesi ve vatandaşların mağdur olması nedeniyle, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kışanak ve ilgili yetkililer hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsleri, KHK gereği bazı belediyelere görevlendirme yapılmasına tepki gerekçesiyle dün hizmeti durdurmuş, otobüsler Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü garajı ile doğalgaz yakıt istasyonuna çekilmişti.

Belediye otobüslerinin hizmet vermediği kentte, halk otobüslerinin de yetersiz kalması üzerine vatandaşlar büyük mağduriyet yaşamıştı.

