Uçan köylü

Eskişehir Sivrihisar'da Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, "Uçmayan KöyKalmasın" projesi başlattı. Uçmanın nasıl bir şey olduğunu hayal eden insanlara bu deneyimi yaşattı. İstiklalbağı köylülerinden genci yaşlısı, kadını erkeği 102 kişi ücretsiz olarak uçağa bindi ve bir süre gökyüzünde dolaştı ve köyüne, ovasına bir de yukarıdan baktı. Pilota zaman zaman "şuaşağıda gördüğüm bizim köydeğil mi" diye sordu. Uçma deneyimini yaşayan kadınlardan biri, "Çocukluğumdan berihep merak ettiğim bir şeyvardı, onu şu anda yaşadım.O da uçaklardan acabaaşağıdaki insanlar görünürmüydü? Onu şu andayaşadım, kendim gördüm çokmutluyum" dedi.
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