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Uçan köylü

Uçan köylü
Eskişehir 'da Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, "Uçmayan Köy Kalmasın" projesi başlattı. Uçmanın nasıl bir şey olduğunu hayal eden insanlara bu deneyimi yaşattı. İstiklalbağı köylülerinden genci yaşlısı, kadını erkeği 102 kişi ücretsiz olarak uçağa bindi ve bir süre gökyüzünde dolaştı ve köyüne, ovasına bir de yukarıdan baktı. Pilota zaman zaman "şu aşağıda gördüğüm bizim köy değil mi" diye sordu. Uçma deneyimini yaşayan kadınlardan biri, "Çocukluğumdan beri hep merak ettiğim bir şey vardı, onu şu anda yaşadım. O da uçaklardan acaba aşağıdaki insanlar görünür müydü? Onu şu anda yaşadım, kendim gördüm çok mutluyum" dedi.
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