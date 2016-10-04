Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 80 DAEŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları tarafından 199 Fırtına, 20 çok namlulu roketatar atışı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerince 4 Katyuşa tahkimli mevzisi, 7 dinamik hedef, 4 silah yüklü araç, park halinde bubi tuzaklı 3 motosiklet ile geçici barınma alanları imha edildi.

12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, koalisyon güçleri tarafından Aktarin, Güzel Mezra ve Türkmen Barı bölgelerinde tespit edilen DAEŞ terör örgütü unsurlarına yönelik düzenlenen 9 hava harekatı sonucu 12 DAEŞ terör örgütü unsuru etkisiz hale getirildi. Harekatta, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen DAEŞ terör örgütü unsurlarının barındığı 2 bina ve bu bölgedeki harekatın yönetildiği harekat merkezi imha edildi.