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Terör propagandası yapan 'ye mühür

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan , ekipleri tarafından mühürlendi.

Terör propagandası yapan İMC TVye mühür

OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile 12 televizyon 11 radyonun yayını durduruldu.

ekipleri, kapatılan televizyonlar arasında bulunan 'ye gitti. Kanalı mühürleyen ekiplere karşı çıkan televizyon çalışanları, taşkınlık çıkarmak istedi.

BANU GÜVEN'İN ODASI DA MÜHÜRLENDİ
Taşkınlığa izin vermeyen ekipler, televizyonun reji odası ve diğer odaları tek tek mühürledi. PKK'nın sözcülüğünü yapan diğer bir kanal Hayatın Sesi'ne de mühürleme işlemi yapıldı.



PKK SÖZCÜSÜ İMC TV
Mühürlenen İMC TV, hain terör örgütünün sözde elebaşları arasında yer alan Murat Karayılan ile röportajlar yaparak örgütün sözcülüğünü yapıyordu.

Daha önce NTV'den kovulan ve PKK medyasında çalışmaya başlayan Banu Güven, o anları sosyal medyadan paylaşarak PKK medyasına sahip çıktı:
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  • 04 Ekim 2016, Salı 14:15
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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memleketim memleketim

HELAL OLSUN HÜKÜMETE AYNEN TAM YOL DEVAM.ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 17:23
VURAL VURAL

süper olmuş şer odaklarının kanalı kapatılmış inşallah başka tv adı altında açmalarına izin verilmez

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 04.10.2016 16:49
**** ****

oh iyi olmuş teröristi kanalda konuşturuyorsa kapatılsın tabiki

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 04.10.2016 15:40
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