OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile 12 televizyon 11 radyonun yayını durduruldu.

RTÜK ekipleri, kapatılan televizyonlar arasında bulunan İMC TV'ye gitti. Kanalı mühürleyen ekiplere karşı çıkan televizyon çalışanları, taşkınlık çıkarmak istedi.

BANU GÜVEN'İN ODASI DA MÜHÜRLENDİ

Taşkınlığa izin vermeyen ekipler, televizyonun reji odası ve diğer odaları tek tek mühürledi. PKK'nın sözcülüğünü yapan diğer bir kanal Hayatın Sesi'ne de mühürleme işlemi yapıldı.







PKK SÖZCÜSÜ İMC TV

Mühürlenen İMC TV, hain terör örgütünün sözde elebaşları arasında yer alan Murat Karayılan ile röportajlar yaparak örgütün sözcülüğünü yapıyordu.



Daha önce NTV'den kovulan ve PKK medyasında çalışmaya başlayan Banu Güven, o anları sosyal medyadan paylaşarak PKK medyasına sahip çıktı:





