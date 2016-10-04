Tam 90 yıldır elektrik görmedi

Aydın Efeler'deki bir dağın eteğindeki barakasında tek başına yaşayan Emir Ayşe Gülana (90) hayat hikayesiyle dikkat çekti. 11 çocuk annesi Gülana, 90 yaşında olmasına rağmen elektrik görmedi. Yıllar önce kendilerinin bildiği bahçenin Hazine'ye ait olduğunu öğrendi. 30 yıl önce ölen kocası, "Buradanayrılma" dediği için barakasını terk etmedi. Yaşlı kadın ölünceyekadar elektriksiz ve susuz barakadayaşayacağını söyleyerekyardım tekliflerini reddetti.
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