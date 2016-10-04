Suriye'deki iç savaşın başladığı dönemlerde Tel Abyad ilçesinde dalgalanan rejim güçlerine ait bayrak, bir süre sonra yerini bölgede hakimiyet kuran Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bayrağına bıraktı. Daha sonra terör örgütü DAEŞ'in eline geçen ilçeye asılan DAEŞ bayrağı, çok geçmeden bölgenin bir diğer terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolüne bırakmasıyla kaldırıldı.

Bölgedeki hakimiyetini sürdüren PYD de bir dönem kendi bayraklarının yer aldığı bölgelere son olarak ABD bayrağı astı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülebilen bayrağa, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler tepki gösterdi.

"HİÇ BİRİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Tel Abyad ilçesinden kaçan Suriyeli Semir Arrahmo, daha güvenli olduğu için yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

Memleketindeki gelişmeleri sınır hattından takip ettiğini anlatan Arrahmo, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk başlarda ilçemizdeki sınır kapısında rejimin bayrağı vardı. Daha sonra rejim bayrağı ÖSO tarafından indirildi. Daha sonra bölgeye gelen terör örgütü DAEŞ kendi bayrağını astı. DAEŞ ise bir mermi bile sıkmadan ilçemizi PYD'ye teslim etti. Bir ara PYD bayrak astı. Şimdi ise PYD'liler ABD bayrağı asmış karşımıza. Biz bölge insanı bu bayrakların hiçbirini kabul etmiyoruz. Biz mekan sahibiyiz. Hiçbir yabancı bayrağın bölgemizde dalgalanmasını istemiyoruz."

"ORASI SURİYE TOPRAĞI"

Akçakale'de yaşayan Rakkalı Muhammed Kusay da ülkelerindeki savaş nedeniyle vatanlarından zorla tehcir edildiklerini aktardı.

Yaşadıkları topraklarda sürekli bir bayrak değişimi olduğunu belirten Kusay, "Biz buradan vatanımızda her gün çeşitli bayraklar görüyoruz. Biz hiçbir şekilde topraklarımızda ne PKK ne PYD ne DAEŞ ne de ABD bayrağı görmek istiyoruz. Orası Suriye toprağı. Ne kadar bayrak assalar da vatanımız olarak kalmaya devam edecektir." dedi.

Tel Abyad'dan gelen Şeh Ravvas da memleketindeki bayrak değişiminden duyduğu üzüntüyü belirtti.

Ülkelerinde dış güçler tarafından yıllardır oyun oynandığını ifade eden Ravvas, "2011 yılından bu yana hiçbir şekilde rahat edemedik. Hiçbir şekilde yabancı bayrakların topraklarımızda asılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz." sözlerine yer verdi.