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Soygun hasadı

lı çiftçi, kontrol için sına gitti. Ektiği ların biçerdöverle hasat edilerek çalındığını görünce şok geçirdi

Soygun hasadı
Tokat'ın Pazar İlçesi'nde şimdiye kadar görülmemiş bir soygun gerçekleşti. Çiftçi İsa Demirel (36), yaklaşık 6 yıldır kiralayıp bu sene ektiği 25 dönüm araziyi kontrole gitti. Yaklaşık 15 dönüm alana ekili olan mısırlarının biçerdöver ile hasat edilerek çalındığını gören Demirel şok geçirdi. Ne yapacağını şaşıran Demirel, polis ve jandarmaya giderek hırsızların bulunmasını istedi. Emeğinin boşa gitmesine üzülen Demirel, yaklaşık 10-15 bin TL zararı olduğunu söyledi.

'EMEKLERİM BOŞA GİTTİ'
Güvenlik güçleri, İsa Demirel'in şikayeti üzerine hırsızları bulmak için harekete geçti. Hasat için gün saydığı sırada ektiği mısırlarını soygunculara kaptıran Demirel, "Bankadan kredi çektim, emek verdim. Bir sürü borcum var. Burayı 7-8 bin TL'ye kiraladım. Hırsızların bir an önce bulunmasını istiyorum. Memleketimizde bugüne kadar olmayan bir olay benim başıma geldi. Bir yıllık emeğim çöpe gitti" dedi. Demirel'in komşuları da daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmadıklarını söyledi.
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