Soygun hasadı

Tokat'ın Pazar İlçesi'nde şimdiye kadar görülmemiş bir soygun gerçekleşti. Çiftçi İsa Demirel(36), yaklaşık 6 yıldır kiralayıp bu sene mısır ektiği 25 dönüm araziyi kontrole gitti. Yaklaşık 15 dönüm alana ekili olan mısırlarının biçerdöver ile hasat edilerek çalındığını gören Demirel şok geçirdi. Ne yapacağını şaşıran Demirel, polis ve jandarmaya giderek hırsızların bulunmasını istedi. Emeğinin boşa gitmesine üzülen Demirel, yaklaşık 10-15 bin TL zararı olduğunu söyledi.
'EMEKLERİM BOŞA GİTTİ'
Güvenlik güçleri, İsa Demirel'inşikayeti üzerine hırsızları bulmak için harekete geçti. Hasat için gün saydığı sırada ektiği mısırlarını soygunculara kaptıran Demirel, "Bankadan kredi çektim, emekverdim. Bir sürü borcum var.Burayı 7-8 bin TL'ye kiraladım.Hırsızların bir an öncebulunmasını istiyorum.Memleketimizde bugüne kadarolmayan bir olay benim başımageldi. Bir yıllık emeğim çöpegitti" dedi. Demirel'in komşuları da daha önce böyle bir olayla hiçkarşılaşmadıklarını söyledi.
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