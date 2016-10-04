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Son bakış

Son bakış
Kilis'e düşen roket parçalarını imha ederken meydana gelen patlamada olan bomba imha uzmanı memuru 'nun cenazesi, görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen töreninin ardından memleketine gönderildi. Törene 2 yaşındaki kızı ile birlikte katılan şehidin eşi Ayşegül Mimiroğlu, ayakta durmakta zorluk çekti. Ayşegül Mimiroğlu, şehit eşinin tabutuna sarılarak feryat ederken küçük kızın babasının ardından bakışı ve ağlaması görenleri de ağlattı. Şehidin cenazesi, törenin ardından gönderildiği memleketi Giresun'da toprağa verildi.
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