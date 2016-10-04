Kilis'e düşen roket parçalarını imha ederken meydana gelen patlamada şehit olan bomba imha uzmanı polis memuru Murat Mimiroğlu'nun cenazesi, görev yaptığı Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen töreninin ardından memleketine gönderildi. Törene 2 yaşındaki kızı ile birlikte katılan şehidin eşi Ayşegül Mimiroğlu, ayakta durmakta zorluk çekti. AyşegülMimiroğlu, şehiteşinin tabutunasarılarak feryatederken küçük kızınbabasının ardındanbakışı ve ağlamasıgörenleri de ağlattı. Şehidin cenazesi, törenin ardından gönderildiği memleketi Giresun'da toprağa verildi.
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