  1. Nazar değdi
  2. Uçan köylü

Rakiplerini Ezgi geçti!

Rakiplerini Ezgi geçti!
Google'ın 13-18 yaşlarındaki gençlere yönelik olarak gerçekleştirdiği Bilim Fuarı'nda bu yıl iki Türk öğrenci ödül aldı. İzmir'de özel bir kolejde okuyan Ezgi Tezer ve İlayda Sırbaş "Güçlendirilmiş Beton Binaların Patlama ve Darbeye Karşı Direncini Artıracak Doğa Dostu Bir Yöntem" geliştirdi. Fuara, bu çalışmalarıyla katıldı. Deprem ve patlamalar anında binaların aldıkları hasarı azaltmayı hedefleyen proje, oldukça ilginç bulundu. Birçok projeyi geride bıraktı. Ve Topluluk Etki Ödülü'nün (Community Impact Award) sahibi oldu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar