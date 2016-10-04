Rakiplerini Ezgi geçti!

Google'ın 13-18 yaşlarındaki gençlere yönelik olarak gerçekleştirdiği Bilim Fuarı'nda bu yıl iki Türk öğrenci ödül aldı. İzmir'de özel bir kolejde okuyan Ezgi Tezer ve İlayda Sırbaş "Güçlendirilmiş Beton Binaların Patlama ve Darbeye Karşı Direncini Artıracak Doğa Dostu Bir Yöntem" geliştirdi. Fuara, bu çalışmalarıyla katıldı. Deprem ve patlamalar anında binaların aldıkları hasarı azaltmayı hedefleyen proje, oldukça ilginç bulundu. Birçok projeyi geride bıraktı. Ve Topluluk Etki Ödülü'nün (Community Impact Award) sahibi oldu.